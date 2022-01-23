YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME 3 - İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME 3 - İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti

23.01.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada yaralanan 18 yolcu hastanelerde tedavi altına alındı - Şarampole yuvarlanan otobüs kaldırıldı OTOBÜSÜN KALDIRILDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beykoz'da bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 yolcu yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanan TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametinde ilerleyen Pamukkale firmasına ait, Kırklareli Vize'den Denizli'ye giden yolcu otobüsü, yağışın etkili olduğu Çamlık Tüneli mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada bazı yolcular araçta sıkıştı, bazıları da otobüsten dışarı savruldu. Otobüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şoför E.Ç. ile yolculardan C.İ. kaza yerinde hayatını kaybetti, yolcu U.G. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 18 yolcu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Cenazeler, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otobüs, vinç yardımıyla yuvarlandığı yerden kaldırıldı. Aracın çekiciyle yoldan alınmasının ardından kapalı olan şeritler de trafiğe açıldı.

Otobüsteki eşyalar da emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:47
Sabah
08:16
Öğle
13:21
İkindi
15:53
Akşam
18:16
Yatsı
19:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Pazar

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.