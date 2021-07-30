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  4. GÜNCELLEME 3 - Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale karadan sürüyor

GÜNCELLEME 3 - Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale karadan sürüyor

30.07.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söndürme helikopterleri, havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara verdi - Vatandaşlar, traktör ve hafif ticari araçlarıyla taşıdıkları suyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor VATANDAŞ RÖPORTAJI VE DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları karadan devam ediyor.

İlçede dün sabah Boğsak mevkisinde başlayan yangının ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan alevler, şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) sürdürülüyor.

Vatandaşlar da traktör ve hafif ticari araçlarıyla taşıdıkları su ile yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Vardiyalı olarak alevlere su tutan vatandaşlar, kazma ve kürekleriyle de yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmalarına destek veren söndürme helikopterleri, havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, Silifke'de yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, yangının etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde bir iş makinesi ile bazı evler zarar gördü.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerince de mahalledeki enerji hatlarında onarım çalışması yapıldı.

Mahalle sakinlerinden 49 yaşındaki Aslıhan Gönay, AA muhabirine, çok korktuklarını belirterek, "Köyün bu hale geleceğini tahmin etmiştim. Hiçbir şey kalmamış. Eşim yürüme engelli olmasına rağmen tazyikli suyla akrabaların çevredeki evlerini korumaya çalıştı ama komşularımıza yardım edemedik. Burada oturulan 3 ev yandı, diğerleri eski, boş ev. Üzüldüm, hayvanlar yandı." dedi.

- Arazözlerle kara yolunda önlem alındı

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, yangının yerleşim yerlerine doğru büyümemesi için önlem aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Arazözlerimiz, yangının alt kesimlere ilerlememesi için Mersin-Antalya kara yolunda da önlem aldı. Ekiplerimiz 4 ayrı noktada alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. Çalışmalara 3 helikopter de havadan destek veriyor. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyoruz."

Dün Silifke'de çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

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