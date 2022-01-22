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  4. GÜNCELLEME 3 - Sedef Kabaş, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' soruşturması kapsamında tutuklandı

GÜNCELLEME 3 - Sedef Kabaş, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' soruşturması kapsamında tutuklandı

22.01.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KABAŞ'IN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki otelde gözaltına aldı.

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verdiği talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü. Sedef Kabaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan Kabaş'ın tutuklanmasına karar verildi.

- Olay

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmasını yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Savcılıkça, Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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