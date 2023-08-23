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Bilecik ve Bursa'da etkili olan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

23.08.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bursa'nın Yenişehir ilçesi tarafında da devam eden orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Bilecik ve Bursa'da etkili olan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Osmaneli'nin, Bursa'nın Yenişehir ilçesi sınırı yakınındaki Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının fark edilmesi üzerine, bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yenişehir ilçesi sınırlarında da etkili olan yangın, çok sayıda ekip tarafından arazözlerle söndürülmeye çalışılıyor.

Havanın kararmasıyla helikopterli söndürme çalışmalarına ara verildi.

Ekipler, iş makineleri orman içinde yollar açarak yangını çevrelemeye çalışıyor. Yangının civardaki köylere ve yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Ekiplerin karadan müdahalesinin sabaha kadar devam edeceği, havadan müdahalenin ise günün aydınlanmasıyla başlayacağı öğrenildi.

Bu arada, yangın nedeniyle alevlere yakın bölgedeki Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyelerinden ikisi tedbir amaçlı boşaltıldı.

"YANGIN YAKLAŞIK 50 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU"

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yenişehir ilçesi kırsal Hayriye Mahallesi'nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Karacabey ilçesinde de yangın çıktığını ve alevlerin tamamen kontrol altına alındığını hatırlattı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bursa'nın Yenişehir ilçesi tarafına da geçtiğini dile getiren Demirtaş, "Yenişehir'deki yangın da kısmen kontrol altına alındı. Geri kalan kısmı için de arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyorlar. İnşallah orayı da kontrol altına almayı hedefliyoruz. Ciddi bir sıkıntı şu an yok. Bu gece inşallah bunu sonuçlandıracağız." dedi.

Yangının yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğunu ifade eden Demirtaş, "Çok şükür yaralı veya can kaybımız yok. Zaten sağ olsun yaklaşık 100'e yakın araçla, 500 personelimizle, belediyelerimizin, AFAD'ın, DSİ'nin, Karayollarının tüm araç ve gereçleri şu an burada. Büyükşehrimizin tüm itfaiye araçları tamamen burada. Bursa'daki arkadaşlarımız, aynı şekilde Bilecik'teki arkadaşlarımız çok büyük bir gayret gösteriyorlar. Yangının daha fazla büyümemesi için ciddi bir gayret gösterdiler." diye konuştu.

Demirtaş, yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını sözlerine ekledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl de yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Aygöl, AA muhabirine, hem devletin bütün imkanları hem de özellikle özel sektörden iş makineleriyle, çalışanlarıyla beraber yoğun mücadele verildiğini söyledi.

Rüzgarın etkisine göre önlemler alınarak müdahale hızının artırıldığını kaydeden Aygöl, "Ayrıca, İl Özel İdaresi dozerleriyle yangının köylere gelme ihtimaline karşı önünü keserek çalışmalara devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aygöl, bölgede hızlı tren hattı inşaatını yapan bir firmaya ait şantiyenin tedbir amaçlı boşaltıldığını dile getirdi.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediğine ilişkin soru üzerine Vali Aygöl, "Bilecik tarafında herhangi bir tahliye söz konusu değil. Şu anda öyle bir öngörümüz yok. Sadece şantiyeyle ilgili tedbiren tahliye oldu. Onun dışında şu anda bir problemimiz yok." açıklamasında bulundu.

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