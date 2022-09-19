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  4. GÜNCELLEME 4 - Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

GÜNCELLEME 4 - Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

19.09.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de saklandığı viyadüğün altında saldırıda kullandığı değerlendirilen silahla yakalanan şüphelilerden G.G. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi - İki polisin yaralandığı saldırıda şüpheli G.G. ile hareket ettiği tespit edilen diğer zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor SALDIRGANIN EMNİYETE GETİRİLMESİ VE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME 4 - Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen iki polisi ateş ederek yaraladıktan sonra viyadüğün altında polis ekiplerince yakalanan saldırganlardan G.G. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları iki kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Bu sırada şüphelilerden G.G. (32) tarafından silahla açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.

İki şüpheli, yaya olarak kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polisler, ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yere attığı poşette mermiler buldu.

- Şüphelilerin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay yerinde basın mensuplarına açıklama yapan görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, rutin uygulama sırasında polis memurlarının kimlik istediğini belirterek, "Kaldırımda kimliklerini çıkarırken ateş ettiler. Polisler yaralandı. İki kişi yaya olarak kaçtı." dedi.

Olay sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüsünde, saldırının ardından koşarak uzaklaşan saldırganlardan birinin içinde mermi bulunan poşeti yere atması yer aldı.

Yaralı polislerden Ozan Kurutaç'ın çenesinden mermi girdiği, Özgür Karagöz'ün ise yanağında sıyrık olduğu öğrenildi. Polis memuru Karagöz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hayati tehlikeyi atlatan polis memuru Kurutaç'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.

- Şüphelilerden biri yakalandı

Şüphelilerden G.G'nin, Fatih'te polislere yönelik saldırıdan önce gece Başakşehir'de arkadaşı E.M'yi silahla ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

Daha sonra amcasının Güvercintepe Mahallesi'ndeki evine giden saldırganın, kapının açılmaması üzerine amcasının kızı S.G'nin evine gittiği, burada silahla ateş edip amcasının eşi G.G'yi öldürdüğü, amcasının kızı S.G. ve A.T'yi yaraladığı öğrenildi.

İki kişiyi öldürdükten sonra 2'si polis 4 kişiyi daha yaralayan G.G. polisin yaptığı operasyonla Başakşehir'de saklandığı viyadüğün altında olayda kullandığı değerlendirilen silahla yakalandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bu sabah Fatih’te iki polisimizi yaralayan G.G. adlı şahıs, emniyet birimlerimizce yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.

Gözaltına alınan G.G, Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" şeklindeki sorusuna "Neden bana böyle davranıyorsunuz?" diyerek cevap verdi.

Olayda, şüpheli G.G ile hareket ettiği tespit edilen diğer zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Adli Tıp Kurumuna getirilen E.M. ile G.G'nin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

- Valilik olayla ilgili açıklama yapmıştı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.50 sıralarında Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması gerçekleştiren emniyet ekibine kimlikleri sorulan iki şüpheliden biri olan G.G. tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Olayda iki polis memurunun yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalarda G.G. adlı şahsın bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.M. (28) adlı şahıs ile 06.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde G.G. (61) adlı şahsı silahla vurarak öldürdüğü, S.T. (35) ve A.T. (42) adlı şahısları ise silahla yaraladığı tespit edilmiştir. Yaralanan polis memurlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

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