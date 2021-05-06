GÜNCELLEME 4- Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev hasar gördü

Yangının yıldırım düşmesinden çıktığını düşündüklerini söyleyen Çakır, "Arkadaşlarımızın ifadesine göre bir yıldırım düşmesi sonucu ilk etapta bu yangının başladığını değerlendiriyoruz. Yangın 6 evi etkiledi. 3 tanesi tamamen yandı, 3 tanesi de kısmen yandı. Bu evlerde 5 hane oturuyordu. 5'i de kardeşti. Allah'a çok şükür yangına köylü vatandaşlarımızın seri bir şekilde müdahalesi ile herhangi bir can kaybı olmadı. Herhangi bir hayvan zayiatı da söz konusu olmadı." dedi.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen Yakup Sözen ve Salim Cesur, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Aleyna Demir de Cide Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ayaklarında yanık oluşan Mustafa Demir ise bölgeye sevk edilen ambulansta tedavi edildi.

Yangından etkilenenlerin sorunlarını en kısa sürede çözeceklerini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ilk etapta barınmayla alakalı sorununu çözmeye çalıştık. Yakınlarının yanı ve köy konağında konaklamalarını sağlayacağız. Daha sonra Kaymakam Bey ve AFAD Müdürü'müzle beraber gerekli çalışmaları yapıp kısmen zarar görmüş 3 evimizin vakıf ve hayırseverlerin imkanları ile onarımına süratli bir şekilde başlayacağız. İnşallah bir ay içerisinde 3 evimizi oturulabilir hale getireceğiz. Diğer yanan 3 evimizle ilgili de hasar tespit çalışmalarına yarın başlayacağız. Onların sorunlarını da biraz daha uzun vadede çözeceğiz. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız."

Kovanören köyü muhtarı Engin Sözen de yangının 23.30 sularında çıktığını kaydederek, "Şimşek çakması, yıldırım düşmesi sebebiyle yangının başladığı söylendi. Biz köylüyle birlikte buraya geldik. Bir kısmını biz kendimiz söndürdük, sonra itfaiye geldi. Şu anda soğutma işlemi devam ediyor. 6 evin 3'ü kullanılmaz vaziyette 3'ü de kısmen yandı." diye konuştu.