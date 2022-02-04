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  4. GÜNCELLEME 4 - Ümraniye Cezaevinde çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME 4 - Ümraniye Cezaevinde çıkan yangın söndürüldü

04.02.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde, adli hükümlülerin kaldığı koğuşta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Dumandan etkilenen bazı hükümlüler, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın çıkan E Tipi Cezaevindeki hükümlüler, T Tipi Cezaevine nakledildi.

Çevik Kuvvet ekipleri, cezaevi çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yakınlarından haber almak için cezaevine gelen mahkum yakınları ile çevik kuvvet polisleri arasında sık sık gerginlik yaşandı. Cezaevine girmeye çalışan bazı araçlara mahkum yakınlarının tekme ve yumruk attıkları gözlendi. Mahkum yakınları arasında da kavga çıktı.

Cezaevindeki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından soğutma çalışması yapıldı.

- Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan mahkum yakınlarına açıklama

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, olay yerine gelerek, gazetecilere ve mahkum yakınlarına açıklama yaptı.

Yangında 21 kişinin dumandan etkilendiğini söyleyen Yıldırım, bu kişilerin isimlerini ve tedavi gördükleri hastaneleri mahkum yakınlarına iletti.

- Başsavcılığın açıklaması

Bu arada, savcılığın cezaevindeki yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 17.20 sıralarında Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine derhal gerekli güvenlik önlemleri alınarak yangına müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangından etkilenen 20 adli hükümlünün sağlık kurumlarına sevk edilerek tedavi altına alındığı, diğer hükümlülerin de olası tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın cezaevi Ümraniye

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