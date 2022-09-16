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GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

16.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Salbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın alanına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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