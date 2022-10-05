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GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

05.10.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz ve 75 personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Adana Saimbeyli orman yangını

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