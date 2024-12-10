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Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA AA
10.12.2024 09:07
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çanaklı Mahallesi'nde B.T. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

S.A'nın tabancayla ateş açması sonucu B.T. yaralandı.

S.A, B.T'nin evinin önüne gelerek birkaç el daha ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.T, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri S.A'yı Çanaklı Mahallesi Ayvalıkoyak Sokak'ta yakaladı.

Olayda kullandığı tabancayla ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan kavga silah

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