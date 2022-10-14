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GÜNCELLEME - Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren zanlı yakalandı

14.10.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadının cenazesi toprağa verildi DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren zanlı yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam iki çocuk annesi Bahar Torun'u (39) evinin bulunduğu sokakta tabancayla öldüren Burak A'nın saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla şüpheli Burak A'yı gözaltına aldı.

Bahar Torun'un eski erkek arkadaşı olduğu belirlenen zanlı emniyete götürüldü.

- Kadının cenazesi defnedildi

Bahar Torun'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, Bahar Torun'un silahlı saldırıya uğradığı sırada 11 yaşındaki oğlunun da yanında olduğu belirtildi. Kadının, yaklaşık bir yıl önce de zanlı tarafından silahla bacağından vurulduğu, bu nedenle çalıştığı özel güvenlik firmasındaki işini kaybettiği öğrenildi. Bahar Torun'un, daha sonra çalışmaya başladığı temizlik firmasındaki işini de şüphelinin iş yerine giderek tehditlerde bulunması nedeniyle yaklaşık 3 ay bırakmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam sokakta tabancayla ağır yaralanan Bahar Torun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Bahar Torun'un eski erkek arkadaşı Burak A'yı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren zanlı yakalandı

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cinayet Adana Yüreğir tabanca

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