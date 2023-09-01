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Adana'da evinde tabancayla vurulan kişi hastanede öldü

01.09.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da evinde tabancayla vurulan kişi hastanede öldü

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Suriye uyruklu Mahmud Dahi'nin (27), Ç.Ş. tarafından evinde tabancayla vurulduğunu tespit etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Seyhan Devlet Hastanesi'ne ardından da Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmud Dahi, burada hayatını kaybetti.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve sokakta inceleme yaptı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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