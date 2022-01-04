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GÜNCELLEME - Adana'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

04.01.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri toprağa verildi CENAZELERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Yavuzlar Mahallesi'nde ikamet eden Asiye Çulha, sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları Hüseyin Can (6) ve Ali Efe (8) ile eşi Samet Çulha'yı hareketsiz şekilde buldu.

Aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Çulha'nın yardım istemesi üzerine komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları, gözyaşı döktü.

Ölen baba ile iki oğlunun cenazeleri polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından naaşlar, toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Asiye Çulha, kaybettiği eşi ve iki çocuğunun tabutuna dokunarak gözyaşı döktü.

Burada kılınan cenaze namazına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl de katıldı.

Kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi.

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zehirlenme Adana

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