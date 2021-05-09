GÜNCELLEME - Adana'da kaybolan 5 yaşındaki çocuğu polisler buldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğu sokakta bulan polisler, ailesine teslim etti.
Alınan bilgiye göre, Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Azime ve Cem B. çifti, önceki gün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırdıkları 7 yaşındaki kızları Nazlı'ya refakat etmek amacıyla 5 yaşındaki oğulları Baran'ı anneannesi Narınç B'nin yanına bıraktı.
Anneanne, sabah uyandığında torunu Baran B'yi yatağında göremedi. Anneannenin evde ve civarda yaptığı tüm aramalara rağmen bulamadığı Baran B'nin evin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşmüş olabileceği endişesiyle polise başvuruldu.
Polis ekipleri, bölgede yaptığı arama sonucu kayıp çocuğu sokakta bulup ailesine teslim etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz