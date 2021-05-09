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GÜNCELLEME - Adana'da kaybolan 5 yaşındaki çocuğu polisler buldu

09.05.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇOCUĞUN BULUNMASI BİLGİSİ EKLENDİ

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki çocuğu sokakta bulan polisler, ailesine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Azime ve Cem B. çifti, önceki gün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırdıkları 7 yaşındaki kızları Nazlı'ya refakat etmek amacıyla 5 yaşındaki oğulları Baran'ı anneannesi Narınç B'nin yanına bıraktı.

Anneanne, sabah uyandığında torunu Baran B'yi yatağında göremedi. Anneannenin evde ve civarda yaptığı tüm aramalara rağmen bulamadığı Baran B'nin evin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşmüş olabileceği endişesiyle polise başvuruldu.

Polis ekipleri, bölgede yaptığı arama sonucu kayıp çocuğu sokakta bulup ailesine teslim etti.

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