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GÜNCELLEME - Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

04.07.2022 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Aladağ ilçesi Kızıldam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine 20 arazöz ile çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Kozan, Pozantı ve Karaisalı ilçesinden de gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasına devam eden ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırması da sürüyor.

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