GÜNCELLEME - Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Aladağ ilçesi Kızıldam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine olay yerine 20 arazöz ile çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Kozan, Pozantı ve Karaisalı ilçesinden de gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasına devam eden ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırması da sürüyor.
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