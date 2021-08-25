GÜNCELLEME - Adana'da özel güvenlik görevlisinin sokak köpeğinin üzerine sıcak su dökmesi kamerada

Adana'da bir sitenin güvenlik görevlisinin sokak köpeğinin üzerine sıcak su dökmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir sitede ikamet edenler, zaman zaman besledikleri sokak köpeğini üzerine sıcak su dökülmüş halde buldu.

Köpeğin üzerine sıcak suyu sitedeki özel güvenlik görevlisi M.E.K'nin döktüğü iddiası üzerine güvenlik kameralarının kayıtları site yönetimi tarafından incelendi.

Site yönetimi, köpeğin üzerine sıcak su döktüğünü belirlediği M.E.K'nin işine son verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyaya da yansıyan olay anına ilişkin görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheli M.E.K'yi gözaltına aldı.

Yaralı köpeğin tedavisinin veterinerde sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, M.E.K'nin kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp sokaktaki köpeğin üzerine dökmesi, köpeğin de hızla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.



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