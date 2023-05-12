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Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

12.05.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 4 otomobil, 2 polis aracı, 2 kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde, seyir halindeki tır belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yangın yerine yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen ve henüz sebebi öğrenilemeyen kazaya 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracı karıştı.

Kazaya öncelikle bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.

Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Öte yandan Vali Süleyman Elban, Kaymakam Fatih Karamahmut ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Adana Pozantı kaza

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