GÜNCELLEME - Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma sırasında av tüfeğiyle diğer araca doğru ateş eden şüpheli ile yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 01 DHF 10 plakalı cip ile 01 AHS 676 plakalı otomobilde bulunan Bilal Can E. (22), Enes Ş. (22) ve M.E.E (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Bilal Can E, aracın bagajından av tüfeğini çıkartarak kaçan cipin arkasından bir el ateş etti.

Araç daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri, yaralanan kimsenin olmadığı olayda silahı kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, aracın güzergahını belirledi. Polis, Yurt Mahallesi'nde olduğunu belirlediği araçtaki silahı kullanan Bilal Can E. ile yanındaki Enes Ş. ve M.E.E'yi bulundukları araçta gözaltına aldı.

Olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfeğe el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada otobüste yolculuk eden bir vatandaş, olayı cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde silahın ateşlendiği sırada otobüsteki bazı yolcuların çığlık attıkları da duyuluyor.



