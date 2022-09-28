YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. GÜNCELLEME - Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

28.09.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KİMLİĞİ BELİRLENEN ZANLILARIN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki sürücü arasında çıkan tartışma sırasında av tüfeğiyle diğer araca doğru ateş eden şüpheli ile yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 01 DHF 10 plakalı cip ile 01 AHS 676 plakalı otomobilde bulunan Bilal Can E. (22), Enes Ş. (22) ve M.E.E (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Bilal Can E, aracın bagajından av tüfeğini çıkartarak kaçan cipin arkasından bir el ateş etti.

Araç daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri, yaralanan kimsenin olmadığı olayda silahı kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, aracın güzergahını belirledi. Polis, Yurt Mahallesi'nde olduğunu belirlediği araçtaki silahı kullanan Bilal Can E. ile yanındaki Enes Ş. ve M.E.E'yi bulundukları araçta gözaltına aldı.

Olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfeğe el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada otobüste yolculuk eden bir vatandaş, olayı cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde silahın ateşlendiği sırada otobüsteki bazı yolcuların çığlık attıkları da duyuluyor.

Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Demirspor'da, Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyorAdana Demirspor'da, Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıAfyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası nedeniyle tırda sıkışan sürücü kurtarıldıAnadolu Otoyolu'nda trafik kazası nedeniyle tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
polis Adana zanlı

Adana Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:24
Öğle
12:35
İkindi
15:57
Akşam
18:35
Yatsı
19:49

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Çarşamba

Sarıhamzalı Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Alper Eczanesi
Seyhan
İyilik Eczanesi
Seyhan
Arhan Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.