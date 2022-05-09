YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi

09.05.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat: - "En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Zararla ilgili devletimiz tüm yetkilileri ile sahada tespitlerini yapacak, esnafı mağdur etmeyecek şekilde gerekli destekler verilecektir" RÖPORTAJLAR EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezinde ilk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satılan iş yerinde de patlamalar meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

- "Esnafı mağdur etmeyecek şekilde gerekli destekler verilecektir"

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Kaymakam Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sebebiyle ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bolat, "En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Zararla ilgili devletimiz tüm yetkilileri ile sahada tespitlerini yapacak, esnafı mağdur etmeyecek şekilde gerekli destekler verilecektir." dedi.

Belediye Başkanı Kayacan da Bolvadin'in tescilli yapıların yoğun bulunduğu bir ilçe olduğunu belirtti.

Yangının çıktığı adada tescilli yapıları barındıran, tamamen ahşap dokunun bulunduğu bir mekanın olduğunu anlatan Kayacan, "Tabii böyle bir adada da ufak bir yangın yüzyıllık ardıç ağaçları, çam ağaçlarının olduğu bir lokasyonda kontrolü güçleştiriyor. Rabb'im esnafa kolaylık versin. Biz onların yanındayız, devletimiz yanında. Allah devlete zeval vermesin. Halkımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asırlık "Tıpır Dede" ile "Baliş Kızı"nın birbirlerine olan sevgisi ilk günkü gibiAsırlık "Tıpır Dede" ile "Baliş Kızı"nın birbirlerine olan sevgisi ilk günkü gibi
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğuAntalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
Sahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam ettiSahnede elbisesine takılıp düşen Gülben Ergen, tedavisinin ardından konsere devam etti
Anahtar Kelimeler:
kaymakam yangın

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:45
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:04
Yatsı
21:34
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

Sevgilisinin prezervatifini iğneyle deldi! Cezası ağır oldu

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.