GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da restoran girişinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir restoran girişinde güvenlik görevlileri ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Erkmen beldesinde İzmir yolu üzerindeki bir restoranın güvenlik görevlileri E.B.K, M.D. ve A.C.K. ile "damsız giremeyeceklerini" söyledikleri müşteriler S.E. ile S.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmenin güvenlik görevlileri M.D. ve A.C.K. müşterilerin araçlarına ateş etti. Mermi isabet eden S.E. ile S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, iş yerinin güvenlik görevlileri E.B.K, M.D. ve A.C.K'yi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaralılardan S.K. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. S.E'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İşletme sahibi H.B. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan M.D. ile A.C.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.B.K. ise serbest bırakıldı.

