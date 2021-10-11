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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

11.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.​​​​​​​

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