GÜNCELLEME - Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Ağrı'da, il merkezi ile Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın eğitime ara verildi.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ağrı il merkezi, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime gören öğrenciler için de yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Patnos ve Taşlıçay'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sorumluluk alanındaki bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

