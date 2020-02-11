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GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

MUĞLA HABERLERİ  | 11.02.2020 12:52 | Son Güncelleme

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy: - "Depremle ilgili herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır" MARMARİS KAYMAKAMININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.46'da Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14,7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 178 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine, "Girit Adası açıklarında ve yer kabuğunun derinliğinde oluşmuş bir deprem. Marmaris açıklarında olduğu belirtilen deprem ilçemizde hissedilmedi. Depremle ilgili herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Deprem Girit Marmaris

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