GÜNCELLEME - Aksaray'da sanayi sitesindeki lokantada çıkan yangın söndürüldü

Aksaray'da sanayi sitesindeki lokantada çıkan ve bitişiğindeki depoya sıçrayan yangın söndürüldü.

Aksaray Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede lokantanın yanındaki hırdavat malzemelerinin bulunduğu işletmenin deposuna sıçradı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Bitişikteki iş yerlerinde bulunan kimyevi ve plastik maddeler ile yanıcı malzemeler, çevredekiler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangın yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, dumandan etkilenen 7 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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