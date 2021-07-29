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  4. GÜNCELLEME - Aladağlar Milli Parkı'ndaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

GÜNCELLEME - Aladağlar Milli Parkı'ndaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

29.07.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DETAYLAR VE KAYSERİ VALİSİNİN PAYLAŞIMI EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda dün başlayan ve Ulupınar Mahallesi'nde kısmen kontrol altına alınan yangında 45 hektar zarar gördü.

Kapuzbaşı ile Ulupınar mahalleleri arasında bulunan ormanlık alandaki ziyaretçi tanıtım merkezinin girişinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ulupınar bölgesindeki yangın kısmen kontrol altına alındı, Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki yangını ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Gece boyu soğutma işlemlerinin devam ettiği yangın bölgesinde şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor.

Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'den getirilen arazözlerle de alevlere müdahale ediliyor.

Arazinin engebeli olduğu bölgede arazözlerin ilerlemesi için iş makineleri yol açmaya çalışıyor.

Yangında 45 hektar alan zarar görürken, söndürme çalışmalarına 15 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 yangına müdahale aracı, 10 pikap, 3 itfaiye aracı, 2 kamyon, 1 dozer, 2 greyder, 85 orman işletme personeli ve yangının meydana geldiği köylerde yaşayan yaklaşık 200 gönüllü katılıyor.

Öte yandan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Twitter hasabından, "Yahyalı ilçemizdeki orman yangınına orman teşkilatımız, askeri birliklerimiz, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve vatandaşlarımız ile müdahale ediyoruz." paylaşımı yaptı.

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