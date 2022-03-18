GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza nedeniyle ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan İstanbul ve Ankara istikameti kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kar yağışının etkili olduğu otoyolun Kaynaşlı ilçesi viyadükler mevkisi İstanbul istikametinde bir tırın makaslaması sonucu 4 tır, 6 kamyon, 4 otomobil ve bir otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 6 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun her iki istikametinde yaklaşık 1 saat sağlanamayan trafik akışı, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü sağlanıyor.
Yaralılar, sağlık personeli tarafından Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz