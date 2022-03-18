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  4. GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza nedeniyle ulaşım aksadı

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza nedeniyle ulaşım aksadı

18.03.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OTOYOLUN İKİ YÖNLÜ ULAŞIMA AÇILMASI VE DETAY EKLENDİ

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan İstanbul ve Ankara istikameti kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kar yağışının etkili olduğu otoyolun Kaynaşlı ilçesi viyadükler mevkisi İstanbul istikametinde bir tırın makaslaması sonucu 4 tır, 6 kamyon, 4 otomobil ve bir otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 6 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun her iki istikametinde yaklaşık 1 saat sağlanamayan trafik akışı, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü sağlanıyor.

Yaralılar, sağlık personeli tarafından Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce

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