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  4. GÜNCELLEME - Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı

20.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 7'si avukat 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatıldı.

7'si avukat 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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