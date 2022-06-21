GÜNCELLEME - Ankara'da şeker fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ankara Şeker Fabrikası'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ankara Şeker Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.



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