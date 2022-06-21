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  4. GÜNCELLEME - Ankara'da şeker fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Ankara'da şeker fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

21.06.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ankara Şeker Fabrikası'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ankara Şeker Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.

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