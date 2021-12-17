GÜNCELLEME - Antalya'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Caddesi'ndeki bir kafede Volkan Yılmaz (21) ile Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) arasında iddiaya göre "laf atma" meselesinden kavga çıktı.

Kavgada göğsünden bıçakla yaralanan ve Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan Süleyman A, Fikret D. ve Ahmet A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Volkan Yılmaz'ın bıçaklanmasından sonra yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Yılmaz'ın arkadaşlarıyla kameranın olduğu bölgeye gelmesi, yere yığılması ve kız arkadaşının iki kişiyle tartışması yer alıyor. Kayıtta ayrıca, Yılmaz'ın babasının aracıyla gelerek oğlunu hastaneye götürdüğü görülüyor.



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