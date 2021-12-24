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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da eşi tarafından demir çubukla darbedilen kadın hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Antalya'da eşi tarafından demir çubukla darbedilen kadın hayatını kaybetti

24.12.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Antalya'da karısını demir çubukla darbederek öldüren zanlı polise teslim oldu.

Kepez ilçesindeki Ayanoğlu Mahallesi'nde Emrah (34), eşi Rukiye A. (31) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Emrah A, eşini demir sopayla darbetti.

Sesleri duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Rukiye A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk annesi kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polise teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Emrah A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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antalya polis

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