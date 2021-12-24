GÜNCELLEME - Antalya'da eşi tarafından demir çubukla darbedilen kadın hayatını kaybetti

Antalya'da karısını demir çubukla darbederek öldüren zanlı polise teslim oldu.

Kepez ilçesindeki Ayanoğlu Mahallesi'nde Emrah (34), eşi Rukiye A. (31) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Emrah A, eşini demir sopayla darbetti.

Sesleri duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Rukiye A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk annesi kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polise teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Emrah A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz