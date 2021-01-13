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GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak

13.01.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Kentte zemin kattaki bazı evlerde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi ve bazı çatılarda hasar oluştu YENİ GELİŞMELER EKLENDİ

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Muratpaşa, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde, gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, bazı sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi çevresinde ve Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nin bazı sokaklarında su birikintileri oluştu. Zemin kattaki bazı evlerde su baskını yaşandı.

Aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli fırtına nedeniyle Yıldız Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulunda spor salonunun çatısı zarar gördü.

Aynı mahallede park halindeki otomobil, devrilen ağacın altında kaldı, araçta hasar oluştu. Farklı bölgelerde uçan çatılar ve kopan ağaç dalları savruldu.

Bazı tabelalar yerinden çıktı. Antalya Yat Limanı ve Konyaaltı Sahili'nde dalgalar oluştu. Vatandaşlar, dalgalarla fotoğraf çektirmeye çalıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbar yapılan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye; Döşemealtı Nebiler istasyonunda 98,3, Akdeniz Üniversitesi'ne 39,8, Kemer'de ise 40,8 kilogram yağış düştü.

Saatteki hızı 103 kilometreye ulaşan fırtınanın saat 19.00'a, gök gürültülü sağanağın da 15.00'e kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

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