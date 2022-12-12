Antalya'da kuvvetli yağış sele neden oldu

İlçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.

İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, AA muhabirine, dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle derelerin taştığını, ilçe merkezinde de sel ve su baskınları yaşandığını kaydetti.

Birçok ev ve işyerinde hasar oluştuğunu belirten Erdemir, "Su baskınlarının yaşanmaya başlamasıyla birlikte gerek belediyemiz gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak afeti en az hasarla atlatmak için canla başla çalışıyorlar. Yaptığımız değerlendirmede ilçemizde tüm okullarımızı bir gün süreyle tatil etme kararı aldık. Bizler sahadayız, ekipler gelen ihbarları değerlendiriyorlar. İnşallah en az zararla bu afeti atlatırız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Öte yandan, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gavur Deresi'nin taşması nedeniyle oluşan sel sonucu, 3 noktada yol trafiğe kapandı. Kumluca ilçesinin Kemer ilçesi istikameti çıkışı ile Kumluca-Finike kara yolu ve Altınyaka Mahallesi kesişiminde ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

