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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da marketteki silahlı soygun güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCELLEME - Antalya'da marketteki silahlı soygun güvenlik kamerasına yansıdı

04.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakalanan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde zincir marketteki soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saray Mahallesi Kemal Reisoğlu Caddesi'ndeki zincir markete akşam saatlerinde gelen yüzü cerrahi maskeli kişi, silah tehdidiyle kasiyerleri etkisiz hale getirdi.

Marketteki iki kasadan aldığı 2 bin 600 lirayı cebine koyan şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirlediği B.K’yi (29) evinde kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan soygun anı görüntülerinde marketin kasa bölümüne geldiğinde silahını çekerek kasiyerleri etkisiz hale getiren şüphelinin, açtırdığı kasalardan parayı çaldıktan sonra yaya olarak kaçışı yer alıyor.

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