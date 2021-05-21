GÜNCELLEME - Antalya'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı

Antalya'da Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 28 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Manavgat ve Alanya ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden aralarında suç örgütü elebaşlarının da olduğu 28'i yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 23 tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 11 kurusıkı tabanca, çok sayıda şarjör, 3 av tüfeği, 29 fişek, silah imalatında kullanılan torna makinesi, çok sayıda silah parçaları, çeşitli kurumlara ait 20 sahte mühür ve kaşe, çok sayıda senet ve tapu, sahte olduğu değerlendirilen polis basın kartı ile polis emeklileri derneği kartı ele geçirildi.

Zanlıların, "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel düzeyde organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

