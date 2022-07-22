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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü

GÜNCELLEME - Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü

22.07.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Alınan bilgiye göre T.K'nin (22) kullandığı 07 AUU 244 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı.

Kazada Ayşe Aloğlu (75), Zekiye Kayabaş (64) ve Fatma Keçekülah (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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