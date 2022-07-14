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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da safari cipi uçuruma devrildi, 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Antalya'da safari cipi uçuruma devrildi, 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

14.07.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI TURİSTLERDEN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Antalya'da safari cipi uçuruma devrildi, 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari turu yapan cipin uçuruma devrilmesi sonucu 1'i turist 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Side'den safari için Oymapınar Mahallesi'ne tura çıkanları taşıyan Hacı Bölükbaşı Dinç idaresindeki 07 NZP 12 plakalı üstü açık safari cipi, Manavgat Barajı yakınlarında uçuruma devrildi.

Yaklaşık 100 metre yuvarlanan cipin sürücüsü Dinç, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 4'ü turist 9 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı turistlerden biri, hastanede yaşamını yitirdi.

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