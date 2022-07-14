GÜNCELLEME - Antalya'da safari cipi uçuruma devrildi, 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari turu yapan cipin uçuruma devrilmesi sonucu 1'i turist 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Side'den safari için Oymapınar Mahallesi'ne tura çıkanları taşıyan Hacı Bölükbaşı Dinç idaresindeki 07 NZP 12 plakalı üstü açık safari cipi, Manavgat Barajı yakınlarında uçuruma devrildi.

Yaklaşık 100 metre yuvarlanan cipin sürücüsü Dinç, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 4'ü turist 9 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı turistlerden biri, hastanede yaşamını yitirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz