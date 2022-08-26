YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. GÜNCELLEME - Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazesi defnedildi

GÜNCELLEME - Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazesi defnedildi

26.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAMYON ŞOFÖRÜNÜN TUTUKLANMASI EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki anne ve 1 yaşındaki kızının cenazeleri toprağa verildi.

Alanya Belediyesi morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ayşe Songür ile kızı Elif Su'nun cenazeleri, Yalçı Mahallesi mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenazeye Ayşe Songür'ün eşi İsmail Songür'ün (30) yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya'da dün İ.K. (43) idaresindeki hafriyat yüklü kamyonun Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda orta şeritten yolun sağına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet ile çarpışması sonucu sürücü İsmail Songür yaralanmış, eşi Ayşe Songür ve bir yaşındaki kızı Elif Su hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı defnedildiAntalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı defnedildi
DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kaska'dan MilyonFest Fethiye açıklaması:DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kaska'dan MilyonFest Fethiye açıklaması:
Adana'da skuter kazası geçiren psikolog hastanede yaşamını yitirdiAdana'da skuter kazası geçiren psikolog hastanede yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Alanya motosiklet hafriyat kamyonu

Antalya Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:16
Öğle
13:04
İkindi
16:45
Akşam
19:43
Yatsı
21:02
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

“Sevgilim biseksüel, birbimizin kıyafetlerini giyiyoruz”

“Sevgilim biseksüel, birbimizin kıyafetlerini giyiyoruz”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.