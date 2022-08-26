GÜNCELLEME - Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazesi defnedildi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki anne ve 1 yaşındaki kızının cenazeleri toprağa verildi.

Alanya Belediyesi morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ayşe Songür ile kızı Elif Su'nun cenazeleri, Yalçı Mahallesi mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenazeye Ayşe Songür'ün eşi İsmail Songür'ün (30) yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya'da dün İ.K. (43) idaresindeki hafriyat yüklü kamyonun Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda orta şeritten yolun sağına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet ile çarpışması sonucu sürücü İsmail Songür yaralanmış, eşi Ayşe Songür ve bir yaşındaki kızı Elif Su hayatını kaybetmişti.



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