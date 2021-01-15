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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

GÜNCELLEME - Antalya'da yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

15.01.2021 21:09 | Son Güncelleme:
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Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, İSİMLER EKLENDİ

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkisinde Said Mahmutçavuş yönetimindeki 38 LJ 203 plakalı hafif ticari araç, karşı şeride geçerek Abdurrahman Kaba'nın kullandığı Metro Turizm firmasına ait 34 UYA 82 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Otomobilde bulunan Amir Süleyman Ahmet ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hişem Mahmutçavuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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