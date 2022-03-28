GÜNCELLEME - Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı

Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal yolları, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bölgede etkili olan kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bu nedenle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ile, şehri Damal ve Posof ilçeleri üzerinden Gürcistan sınırındaki Türkgözü sınır kapısına bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, bölgedeki tipinin dinmesi sonrası iş makineleri ile yaptıkları kar temizleme çalışması sonucu Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda yeniden ulaşımı sağladı.
Halen kapalı olan Ardahan-Şavşat kara yolunun ulaşıma açılması için ise tipinin dinmesi sonrası ekiplerce çalışma yapılacak.
Karayolları ekipleri, il genelinde ulaşımın aksadığını belirterek, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.
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