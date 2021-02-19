GÜNCELLEME - Artvin'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesindeki taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Ortacalar mevkisindeki taş ocağında operatör H.A'nın kullandığı iş makinesi, toprak kayması nedeniyle devrildi.

İş makinesinin altında kalan H.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan L.U. ise Arhavi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Arazinin yamaç olması ve iş makinesinin bir bölümünün toprak altında kalması nedeniyle H.A'nın cesedi, AFAD ekiplerince yürütülen 6 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

H.A'nın cesedi, Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

