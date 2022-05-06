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GÜNCELLEME - Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

06.05.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Örnek Mahallesi'nde İsmet İnönü Parkı'nda Selma K. ile kocası Tuncay K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eşi Selma K'yi bıçakla yaralayan zanlı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şüpheliyi olay yerine yakın bir yerde suçta kullandığı bıçakla yakaladı.

Ağır yaralanan Selma K. ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli koca Tuncay K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayda hayatını kaybeden Selma K'nin anlaşmazlık yaşadığı eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı ve kardeşinin evinde kaldığı öğrenildi.

- Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 14.00 sularında Ataşehir Örnek Mahallesi Parkı'nda meydana gelen "aile içi şiddet" olayında şüpheli Tuncay K'nin eşi Selma K'yi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığının tespit edildiği aktarıldı.

Yaralının 112 Acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilen açıklamada gözaltına alınan zanlının olayda kullandığı suç aletinin de ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kadınlara yönelik her türlü şiddeti nefretle kınıyor, bu elim hadise neticesinde hayatını kaybeden Selma K'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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