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  4. GÜNCELLEME - Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

23.07.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yiğitler Mahallesi'nin arka bölümünde bulunan, yerleşim yerlerinin uzağındaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 1 araç, Balıkesir itfaiyesine bağlı 5 araç ve 13 personelin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.

Avşa Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı

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