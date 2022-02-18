YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GÜNCELLEME - Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

GÜNCELLEME - Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

18.02.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Duhan G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Duhan G'nin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

- 9 şüpheli tutuklanmıştı

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Isparta'da 17 yaşındaki kayıp kız aranıyorIsparta'da 17 yaşındaki kayıp kız aranıyor
Kırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldüKırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
13:23
İkindi
16:19
Akşam
18:48
Yatsı
20:08

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Cuma

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Yürekleri ağza getirdi! Düşen kıyafeti almak için 9. kattan...

Yürekleri ağza getirdi! Düşen kıyafeti almak için 9. kattan...

‘Temel İçgüdü’ itirafı! İntikamını böyle almış

‘Temel İçgüdü’ itirafı! İntikamını böyle almış

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.