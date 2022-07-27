GÜNCELLEME - Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesinde bir kağıt fabrikasında atık kağıtların bulunduğu açık alanda yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının bildirmesi üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 25 arazöz, 10 su tankeri ve 60 personelle müdahale edildi. Havadan da bir helikopter, söndürme çalışmalarına katıldı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.



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