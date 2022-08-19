YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. GÜNCELLEME - Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu

GÜNCELLEME - Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu

19.08.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan muhtar, ifadesinin ardından serbest kaldı, oğlu tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 3 haftadır kayıp olarak aranan kişi tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Çobanisa Mahallesi'nde ikamet eden Edip Coşkun'dan (60) haber alamayan yakınları 28 Temmuz'da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD, bölgede arama çalışması başlattı ancak bir sonuç alınamadı.

Arama faaliyetini Arapkavağı mevkisindeki sazlık alana yönlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, burada Coşkun'a ait motosiklet ve ayakkabı buldu. Sulak alanda arama yapan ekipler, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlenen Coşkun'un cesedine ulaştı.

Coşkun'un cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Karapınar Mahallesi Muhtarı A.T. ile oğlu M.T. (25) gözaltına alındı. A.T, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken oğlu M.T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

​​​​​​​Edip Coşkun ile M.T. arasında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulunduMenderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
GÜNCELLEME- Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı ve bıçaklı kavgasında 13 kişi yaralandıGÜNCELLEME- Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı ve bıçaklı kavgasında 13 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet kayıp arama

Aydın Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:20
Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:05
Yatsı
21:28
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.