GÜNCELLEME - Aydın'da OSB'de plastik boruların depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'daki organize sanayi bölgesinde (OSB) hurda plastik boruların depolandığı bölgede çıkan yangın söndürüldü.

ASTİM OSB'de tarım makineleri fabrikasına ait plastik boruların yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan işletmenin sorumlularından Mehmet Tanrıverdi, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Hurdaya ayrılan plastik parçalar bunlar. 20- 30 milim kalınlığında plastik borular. Yer altında kullanılıyor. Çok üzgünüz." ifadesini kullandı.

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