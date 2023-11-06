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Aydın'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

06.11.2023 14:08 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Söke ilçesinde sel sularına kapılan 51 yaşındaki Ali Alptekin'i arama çalışmaları sürüyor.

Demirçay Mahallesi'nde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar tarafından aralıksız sürdürülen çalışmalar, sabah saatlerinden itibaren geniş bir alana yayıldı.

Su altı ekipleri de derede arama yapıyor. Havadan cayrokopter çalışmalara destek veriyor.

Selden dolayı devrilen ve dere boyu yolu kapatan ağaçlar da arama çalışmalarını kolaylaştırmak için ekiplerce kesiliyor.

Düşen kaya parçaları DSİ ve belediyelere ait iş makineleriyle temizleniyor.

Kaybolan Ali Alptekin'in dayısı Cevdet Babacan, AA muhabirine, yeğeninin bulunması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. Babacan, yeğeninin sağ bulunmasını ümit ettiklerini bildirdi.

DEMİRÇAY'DAKİ CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Selde hayatını kaybeden Hacer Alptekin (50) ile komşusu Erhan Kavaklıçay'ın (19) cenazeleri, evlerinin önünden helallik alınmasının ardından Demirçay Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Söke Müftüsü Ali Saim Doğru'nun kıldırdığı namazın ardından cenazeler mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene mahalle sakinlerinin yanı sıra Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AFAD Başkanı Okay Memiş, Söke Kaymakamı Ali Akça, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş ile Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan da katıldı

Öte yandan Güneyyaka Mahallesi'ndeki selde vefat eden Nurten Sivritaş'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

SELDE 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Aydın'da gece başlayan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden olmuş, tarım alanları, yollar sular altında kalmış, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.

Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ, belediye ve Karayolları ekipleri sevk edilmiş, çevre illerden de bölgeye takviye ekipler yönlendirilmişti.

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile komşuları Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille saat 02.00 sıralarında evlerine dönmeye çalışırken, sel sularına kapılmıştı.

Otomobil, sabaha karşı mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulunmuştu.

Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarılmış, Ali Alptekin için de arama çalışması başlatılmıştı.

Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde sel sularına kapılan Nurten Sivritaş'ın cenazesine de arama çalışmaları sonucu ulaşılmıştı.

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sel afad sağanak

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