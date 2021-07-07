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GÜNCELLEME - Aydın'da yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

07.07.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HASTANEYE KALDIRILAN KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Aydın'da yoldan çıkan otomobil kayaya çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, düğününe gidenlerin bulunduğu otomobilin kayaya çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muzaffer Aktürk'ün (83) kullandığı 09 FN 355 plakalı otomobil, Satılar Mahallesi Hasoluk mevkisinde devrilerek kayaya çarptı.

Kazada, sürücü ile Salih Has (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Mevlüt (90) ve Selahattin Has (82), 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selahattin Has da burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtakilerin yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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