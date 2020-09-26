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GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

İZMİR HABERLERİ  | 26.09.2020 18:23 | Son Güncelleme

Yoğun duman nedeniyle 50'ye yakın ev tahliye edildi KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI, TAHLİYE VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı, yoğun duman nedeniyle 50'ye yakın ev tahliye edildi.

Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana yayıldı.

İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana da sıçradı.

- Dumandan etkilenmeye karşı tedbir

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, AA muhabirine, alanda şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Zeybek, "Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı dumandan vatandaşların etkilenmemesi için 50 hane tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yangın hızını artırıyor." dedi.

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