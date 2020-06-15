YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 21 eski polisten 2'si tutuklandı

GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 21 eski polisten 2'si tutuklandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.06.2020 23:55 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 2'si tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 48 zanlıdan 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu kişiler, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 19'u adli kontol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan diğer 27 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haklarında yakalama kararı verilen 26 zanlıya yönelik operasyona da devam ediliyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucu terör örgütünün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen ve daha önce meslekten el çektirilen 6 emniyet müdürü, bir emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 başpolis ve 52 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Haziran'da 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 48'i yakalanmıştı. Zanlıların, örgütün sohbetlerine katıldıkları ve "himmet" adı altında para verdiklerine dair beyanlar olduğu, örgüt üst yönetimi tarafından gizli kod sistemiyle kodlandıkları bildirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akademisyen evinde ölü bulundu

Akademisyen evinde ölü bulundu

Yaban keçisini avlayan şahıslar yakalandı

Yaban keçisini avlayan şahıslar yakalandı

Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, eşi ve babasının cenazeleri toprağa verildi

Balıkesir'deki kazada ölen sürücü, eşi ve babasının cenazeleri toprağa verildi

Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar

Pazar alışverişinde yağmura yakalandılar

Erzincan’da tefecilik operasyonu

Erzincan’da tefecilik operasyonu

Bayburt’ta Modern Canlı Hayvan Pazarı açıldı

Bayburt’ta Modern Canlı Hayvan Pazarı açıldı

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:45
Yatsı
22:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Aytekin Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Kurtuluş Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.